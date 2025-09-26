Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Stark alkoholisierte Autofahrerin in Nordenham kontrolliert.

Delmenhorst (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei am Donnerstag, 25.09.2025, in Nordenham eine stark alkoholisierte Autofahrerin kontrollieren können.

Dem Zeugen ist gegen 21:10 Uhr in Abbehausen auf der B 212 in Fahrtrichtung Brake ein unbeleuchtetes und in Schlangenlinien fahrendes Auto aufgefallen. In Höhe der Helios Klinik Wesermarsch konnte das Auto gestoppt und die Fahrzeugführerin durch Einsatzkräfte der Polizei kontrolliert werden. Aufgrund der zuvor beschriebenen Auffälligkeiten wurde der Fahrerin ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Dieser zeigte ein Ergebnis von 1,94 Promille.

Gegen die 46-jährige Nordenhamerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Hierzu war die Entnahme einer Blutprobe erforderlich. Der Führerschein der Frau wurde durch die Polizei beschlagnahmt.

