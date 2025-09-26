Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfälle mit hohen Sachschäden auf der Autobahn 29 in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Durch zwei Verkehrsunfälle auf der Autobahn 29 in Wardenburg sind am Donnerstag, 25. September 2025, hohe Sachschäden entstanden. Alle beteiligten Personen blieben unverletzt.

Zunächst befuhr gegen 13:25 Uhr ein 36-jähriger Mann aus der Gemeinde Bersenbrück mit einem Sattelzug die Autobahn 29 in Richtung Wilhelmshaven. In Höhe der Tank- und Rastanlage Huntetal wechselte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen und übersah dabei den Mercedes eines 57-Jährigen aus dem Kreis Offenbach, der ein Auffahren auf dem Sattelanhänger nicht mehr verhindern konnte. In der Folge kam es zu einem weiteren Zusammenstoß zwischen dem VW einer 41-Jährigen aus Bohmte und dem Kleintransporter eines 22-Jährigen aus Steinfurt.

Der Mercedes des 57-Jährigen kam auf dem Hauptfahrstreifen zum Stillstand, der Kleintransporter, der VW und der Sattelzug auf dem Beschleunigungsstreifen der Rastanlage. Die beiden Autos und der Transporter waren nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Nur kurze Zeit später näherte sich ein 77-jähriger Mann aus Aachen mit einem Hyundai der Unfallstelle. Er wich nach rechts aus und kollidierte auf dem Beschleunigungsstreifen mit dem dort stehenden Kleintransporter aus dem ersten Unfall, den er auf den ebenfalls bereits beschädigten VW der Frau aus Bohmte schob. Auch der Hyundai musste abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von rund 17.000 Euro.

Auf der Autobahn 29 kam es in Höhe der Unfallstelle zu Behinderungen. Der rechte Fahrstreifen war bis 15:15 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell