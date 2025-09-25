PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: ERSTMELDUNG zu schwerem Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 in Stuhr +++ Beide Richtungsfahrbahnen betroffen

Delmenhorst (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 in Stuhr hat ein Lastzug am Donnerstag, 25. September 2025, gegen 11:10 Uhr, die Mittelschutzplanke der Autobahn durchbrochen. Auf beiden Richtungsfahrbahnen kommt es zu Behinderungen.

Der Lkw-Fahrer war nach derzeitigem Ermittlungsstand mit einem Lastzug auf der Autobahn 28 in Richtung Oldenburg unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam er zwischen Groß Mackenstedt und dem Dreieck Delmenhorst nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den mittleren Schutzplanken, die sein Gespann auch durchbrach. Der Lkw kippte auf der Fahrbahn der Gegenrichtung auf die Seite und blockiert hier beide Fahrstreifen und den Seitenstreifen. Der Anhänger des Lastzuges kam auf dem linken Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Oldenburg zum Stillstand, der dadurch blockiert ist. Mindestens ein weiteres Fahrzeug ist in den Unfall verwickelt und mit dem umgekippten Lkw kollidiert.

Die Fahrbahn in Richtung Dreieck Stuhr ist komplett blockiert. Zurzeit wird der Verkehr über das Gelände einer Tankstelle am Unfallort vorbeigeführt. Der Verkehr in Richtung Oldenburg kann den Unfallort einspurig passieren. Das Aufrichten und Bergen des Lkws wird mindestens bis in den Abend dauern.

Angaben zum Grad der Verletzungen sind bislang nicht möglich. Alle beteiligten Personen waren aber bei Bewusstsein und ansprechbar.

Eine ausführliche Mitteilung mit den bisher fehlenden Details wird im Laufe des Nachmittags folgen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

