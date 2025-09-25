PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Stark alkoholisierter Autofahrer im Stadtgebiet gestoppt

Delmenhorst (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei am Mittwoch, 24. September 2025, einen stark alkoholisierten Autofahrer in Delmenhorst stoppen.

Die Frau war auf der Delmenhorster Straße zwischen Groß Mackenstedt und Delmenhorst unterwegs. Nachdem ihr eine sehr unsichere Fahrweise eines vorausfahrenden Autos auffiel, verständigte sie gegen 22:30 Uhr die Polizei. Den beschriebenen Ford kontrollierten Beamte der Polizei auf der Annenheider Allee in Delmenhorst. Vom 33-jährigen Fahrer aus Bremen ging erheblicher Alkoholgeruch aus. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,57 Promille.

Gegen den Bremer ist ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet worden. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden. Seinen Führerschein beschlagnahmte die Polizei. Um die Weiterfahrt zu verhindern, stellten die Beamten zudem die Fahrzeugschlüssel sicher.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren