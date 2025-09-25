Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Stark alkoholisierter Autofahrer im Stadtgebiet gestoppt

Delmenhorst (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei am Mittwoch, 24. September 2025, einen stark alkoholisierten Autofahrer in Delmenhorst stoppen.

Die Frau war auf der Delmenhorster Straße zwischen Groß Mackenstedt und Delmenhorst unterwegs. Nachdem ihr eine sehr unsichere Fahrweise eines vorausfahrenden Autos auffiel, verständigte sie gegen 22:30 Uhr die Polizei. Den beschriebenen Ford kontrollierten Beamte der Polizei auf der Annenheider Allee in Delmenhorst. Vom 33-jährigen Fahrer aus Bremen ging erheblicher Alkoholgeruch aus. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,57 Promille.

Gegen den Bremer ist ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet worden. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden. Seinen Führerschein beschlagnahmte die Polizei. Um die Weiterfahrt zu verhindern, stellten die Beamten zudem die Fahrzeugschlüssel sicher.

