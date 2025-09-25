Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Raub auf Tankstelle in Ahlhorn +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Einen Raub auf einen Mitarbeiter eine Tankstelle hat eine bislang unbekannte Person am Mittwoch, 24. September 2025, in Ahlhorn verübt. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Der Täter betrat gegen 21:35 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle an der Wildeshauser Straße. Unter Vorhalt eines Messers forderte er den Mitarbeiter zur Herausgabe von Geld auf. Nachdem dieser die Kasse geöffnet hatte, ergriff der Täter Bargeld und flüchtete aus dem Tankshop. Der unverletzte Mitarbeiter beschrieb den männlichen Täter als

- ca. 20 Jahre alt - ungefähr 170 cm groß - sprach Deutsch mit Akzent - bekleidet mit einer schwarzen Steppjacke mit Kapuze - einer schwarzen Hose - trug eine schwarze Cap (Schirmmütze) - grau/weiße Turnschuhe der Marke "NIKE" - schwarze Handschuhe - das Gesicht war bedeckt mit einer weißen FFP2-Maske

Wer zwischen 21:30 und 21:45 Uhr verdächtige Personen auf der Wildeshauser Straße, zwischen Kreisverkehr und Zeppelinstraße, oder im Nahbereich des Tatortes gesehen hat, wird gebeten, unter 04431/941-0 Kontakt mit der Polizei in Wildeshausen aufzunehmen.

