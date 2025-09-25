Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Küchenbrand ++ Fünf Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäusern ++ Küche nicht mehr nutzbar

Delmenhorst (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am 24.09.2025, gegen 20:20 Uhr, in der Fridtjof-Nansen-Straße zu einem Küchenbrand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Nach Ausbruch des Brandes im Bereich des Elektroherdes in der Küche, konnten die insgesamt fünf Bewohner der Hochparterrewohnung das Objekt eigenständig verlassen. Sie wurden allesamt (2x 31 Jahre alt, 2x 1 Jahr alt und 1x 3 Monate alt) wegen des Verdachts auf Rauchgasintoxikation und zur weiteren Beobachtung umliegenden Krankenhäusern zugeführt.

Die Feuerwehr war mit 32 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ihn somit auf den Küchenbereich begrenzen; die Küche ist brandbedingt stark beschädigt und nicht mehr nutzbar. Die Sachschadenshöhe dürfte sich im mittleren fünfstelligen Eurobereich bewegen.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell