POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Eine Person bei Verkehrsunfall in Elsfleth leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Durch einen Verkehrsunfall auf der Ortsdurchfahrt von Elsfleth ist am Dienstag, 23. September 2025, gegen 10:40 Uhr, eine Frau leicht verletzt worden.

Zur Unfallzeit mussten auf der Oberrege in Höhe einer Tankstelle mehrere Fahrzeuge gebremst werden, weil ein Vorausfahrender abbiegen wollte. Dies erkannte ein 67-jähriger Mann aus Elsfleth zu spät und fuhr mit einem VW auf einen Kleinbus eines 54-Jährigen aus Oldenburg auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser gegen den stehenden VW einer 53-Jährigen aus dem Kreis Cuxhaven geschoben.

Die 53-Jährige klagte nach dem Aufprall über Schmerzen, verzichtete aber auf die Hinzuziehung von Rettungskräften. Der VW des Verursachers war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstanden Schäden in höhe von mindestens 10.000 Euro.

