Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 in Harpstedt

Bild-Infos

Download

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Dienstag, 23. September 2025, gegen 20:10 Uhr, durch einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Harpstedt entstanden.

Ein 38-jähriger Mann aus dem Kreis Recklinghausen war zur Unfallzeit mit einem Kleintransporter auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Osnabrück unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Groß Ippener kam er bedingt durch einen Defekt an einem Rad nach rechts von der Fahrbahn ab. Mit hoher Geschwindigkeit prallte der Transporter in die äußeren Schutzplanken. Während der Transporter zurück in Richtung Fahrbahn schleuderte und sich drehte, kollidierte er mit dem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug eines 41-Jährigen aus Polen.

Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Am Kleintransporter entstanden aber erhebliche Schäden, die auf mindestens 15.000 Euro beziffert wurden. Ein Abschleppunternehmen musste verständigt werden. Der rechte Fahrstreifen der Autobahn musste im Bereich der Unfallstelle bis 21:40 Uhr gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell