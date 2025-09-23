Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Motorradfahrer bei Unfall auf der B212 in Stadland leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Sehr viel Glück hatte am Dienstag, 23. September 2025, gegen 06:10 Uhr, ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der B212 in Stadland.

Der 35-jährige Mann aus Jade war zur Unfallzeit auf der B437 in Richtung Stadland unterwegs und wollte auf die B212 in Richtung Nordenham wechseln. Bei Starkregen geriet er am Ende des Zubringers ins Schlingern, kam zu Fall und rutschte über die Fahrbahn. Auf dieser näherte sich ein 57-jähriger Mann aus Schiffdorf, der die Bundesstraße mit einem Lastzug von Brake in Richtung Nordenham befuhr. Trotz einer Vollbremsung und einem Ausweichen überrollte der Lkw eine Hand des Motorradfahrers.

Der 35-Jährige klagte anschließend über Schmerzen in der überrollten Hand und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. An der Unfallstelle kam es für ungefähr eine halbe Stunde zu Behinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell