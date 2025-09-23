Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Stark alkoholisierte Autofahrerin in Harpstedt kontrolliert

Delmenhorst (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei am Montag, 22. September 2025, in Harpstedt eine stark alkoholisierte Autofahrerin aus dem Verkehr ziehen können.

Der Mann war gegen 23:00 Uhr auf der Bassumer Straße in Richtung Harpstedt unterwegs und wählte den Notruf, nachdem ihm ein vorausfahrender Kleinbus aufgefallen war, der in extrem unsicherer Fahrweise fortbewegt wurde. In Höhe des Harpstedter Wasserwerks wurde der Kleinbus neben der Fahrbahn gestoppt, eine Frau stieg aus und ging stark schwankend um das Fahrzeug herum. Kurze Zeit später trafen Einsatzkräfte der Polizei ein, die der Fahrerin die Durchführung eines Atemalkoholtests anboten. Das Ergebnis zeigte einen Wert von 2,77 Promille.

Gegen die 42-jährige Frau aus Harpstedt ist ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet worden. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich. Den Führerschein der Frau stellte die Polizei sicher.

