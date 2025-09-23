PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Stark alkoholisierte Autofahrerin in Harpstedt kontrolliert

Delmenhorst (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei am Montag, 22. September 2025, in Harpstedt eine stark alkoholisierte Autofahrerin aus dem Verkehr ziehen können.

Der Mann war gegen 23:00 Uhr auf der Bassumer Straße in Richtung Harpstedt unterwegs und wählte den Notruf, nachdem ihm ein vorausfahrender Kleinbus aufgefallen war, der in extrem unsicherer Fahrweise fortbewegt wurde. In Höhe des Harpstedter Wasserwerks wurde der Kleinbus neben der Fahrbahn gestoppt, eine Frau stieg aus und ging stark schwankend um das Fahrzeug herum. Kurze Zeit später trafen Einsatzkräfte der Polizei ein, die der Fahrerin die Durchführung eines Atemalkoholtests anboten. Das Ergebnis zeigte einen Wert von 2,77 Promille.

Gegen die 42-jährige Frau aus Harpstedt ist ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet worden. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich. Den Führerschein der Frau stellte die Polizei sicher.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 09:29

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fazit der Polizei zum 890. Roonkarker Mart

    Delmenhorst (ots) - Größtenteils friedlich ist der 890. Roonkarker Mart verlaufen, der seit Freitag, 19. September 2025, in Rodenkirchen stattfand und mit dem Feuerwerk am Montag, 22. September 2025, endete. An allen vier Tagen wurde das Volksfest von Einsatzkräften der Polizei begleitet, die insgesamt 13 Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigungen ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 08:39

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: In Butjadingen von der Straße abgekommen und leicht verletzt

    Delmenhorst (ots) - In Butjadingen ist am Montag, 22. September 2025, gegen 22:55 Uhr, ein Autofahrer von der Straße abgekommen und leicht verletzt worden. Der 31-jährige Mann aus Butjadingen war zur Unfallzeit mit einem BMW auf der Burhaver Straße in Richtung Burhave unterwegs. In einem geraden Streckenverlauf zwischen Waddens und Sillens geriet er ins Schleudern ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren