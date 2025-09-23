Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fazit der Polizei zum 890. Roonkarker Mart

Delmenhorst (ots)

Größtenteils friedlich ist der 890. Roonkarker Mart verlaufen, der seit Freitag, 19. September 2025, in Rodenkirchen stattfand und mit dem Feuerwerk am Montag, 22. September 2025, endete.

An allen vier Tagen wurde das Volksfest von Einsatzkräften der Polizei begleitet, die insgesamt 13 Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigungen und Diebstählen einleiten mussten. Von den insgesamt etwa 120.000 Besuchern wurden sieben Personen wegen vorangegangen Fehlverhaltens bzw. aggressiven Auftretens des Marktgeländes verwiesen.

Wie auch in den Vorjahren muss die gute Zusammenarbeit zwischen den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern von Feuerwehr und Johannitern, der Gemeinde Stadland und den privaten Sicherheitskräften hervorgehoben werden.

