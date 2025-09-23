Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: In Butjadingen von der Straße abgekommen und leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

In Butjadingen ist am Montag, 22. September 2025, gegen 22:55 Uhr, ein Autofahrer von der Straße abgekommen und leicht verletzt worden.

Der 31-jährige Mann aus Butjadingen war zur Unfallzeit mit einem BMW auf der Burhaver Straße in Richtung Burhave unterwegs. In einem geraden Streckenverlauf zwischen Waddens und Sillens geriet er ins Schleudern und kam mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab. Der 31-Jährige überfuhr einen Leitpfosten auf dem Grünstreifen, querte den Geh- und Radweg und kam mit dem Heck voran in einem Graben zum Stillstand. Ersthelfer wurden durch das aktivierte Warnblinklicht auf den BMW neben der Fahrbahn aufmerksam und halfen dem 31-Jährigen beim Verlassen seines Autos.

Er wurde von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt und schließlich in ein Krankenhaus gefahren. Am BMW entstanden erhebliche Schäden, die auf ungefähr 10.000 Euro beziffert wurden. Ein Abschleppunternehmen musste verständigt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell