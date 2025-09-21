Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Ahlhorn: Unfall mit entwendetem Pkw, Täter flüchtet unter Alkoholeinfluss und wird von Polizei gefasst

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 20.09.2025, gegen 23:15 Uhr, kam es an der Cloppenburger Straße zu einem Pkw-Diebstahl. Ein 26-jähriger aus Ahlhorn entwendete zunächst einen Fahrzeugschlüssel vom Tresen einer Gaststätte und wollte im Anschluss mit dem im Nahbereich abgestellten Pkw flüchten. Dabei kam er jedoch nicht weit, er verunfallte kurz nach dem Start und flüchtete anschließend zu Fuß. Auch hierbei kam er nicht weit, Polizeikräfte nahmen die Verfolgung auf und konnten den Flüchtenden kurze Zeit später festnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Die Beamten stellten zudem fest, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Er wurde nach einer Blutentnahme entlassen. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Diebstahl, Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis ein. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell