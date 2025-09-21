Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wildeshausen: Einbruch in Wohnhaus

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 20.09.2025, zwischen 17:30 Uhr und 23:10 Uhr kam es im Zuschlagsweg zu einem Einbruchdiebstahl in ein Wohnhaus. Nach bisherigem Ermittlungsstand verschaffte sich die unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Wer Hinweise auf verdächtige Personen im Bereich des Zuschlagswegs geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Wildeshausen unter 04431/941-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell