Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wildeshausen: Einbruch in Wohnhaus
Delmenhorst (ots)
Am Samstag, den 20.09.2025, zwischen 17:30 Uhr und 23:10 Uhr kam es im Zuschlagsweg zu einem Einbruchdiebstahl in ein Wohnhaus. Nach bisherigem Ermittlungsstand verschaffte sich die unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Wer Hinweise auf verdächtige Personen im Bereich des Zuschlagswegs geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Wildeshausen unter 04431/941-0 zu melden.
