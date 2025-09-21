PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Hatten: Pkw überschlägt sich auf der der A28, keine Verletzten

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 20. September 2025, gegen 10:28 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Delmenhorst, zwischen den Anschlussstellen Hatten und Hude, ein Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Fahranfängerin aus der Grafschaft Bentheim wechselte mit ihrem VW zum Überholen den Fahrstreifen nach links. Hierbei übersah sie offenbar den bereits im Überholvorgang neben ihr befindlichen Skoda, der von einem 41-jährigen Mann aus Wilhelmshaven gefahren wurde. Durch den seitlichen Zusammenstoß verlor die 19-Jährige die Kontrolle über ihren Pkw und schleuderte nach rechts über die Fahrbahn in den Seitenraum. Hier kollidierte der Pkw mit einem Hinweiszeichen neben der Fahrbahn, überschlug sich und blieb letztlich auf dem Dach liegen. Die Unfallbeteiligten blieben allesamt unverletzt, jedoch wurde die 19-Jährige vorsorglich durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Für die Bergung des verunfallten VW musste lediglich der Seitenstreifen der Autobahn gesperrt werden, so dass es zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Der Gesamtschaden wird auf ca. 14.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

