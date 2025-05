Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Person in Wohnung

Schermbeck (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 17:30 Uhr wurde der Löschzug Schermbeck mit dem Stichwort "Person in Wohnung" an die Einsatzstelle "Weseler Strasse" alarmiert. An der Einsatzstelle öffneten die Einsatzkräfte der Feuerwehr gewaltsam die Wohnungstür, um dem Rettungsdienst und der Polizei Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen. Ein in der Wohnung vorhandener Hund wurde gesichert. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 18:00 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell