Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Oldenburg: 1. Kontrolle eines E-Scooter-Fahrers in Wildeshausen
Delmenhorst (ots)
Am Freitag, 19.09.2025, gegen 18:45 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Wildeshausen auf der Harpstedter Straße in Wildeshausen einen E-Scooter-Fahrer. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Fahrzeug durch einen 39-jährigen Wildeshauser ohne die erforderliche Haftpflichtversicherung geführt wurde. Zudem stellte sich heraus, dass der E-Scooter möglicherweise aus einem Diebstahl stammen könnte. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an. Weiterhin ergab sich der Verdacht, dass der 39-Jährige unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stehen könnte. Zur Feststellung der Verkehrstüchtigkeit wurde eine Blutentnahme durchgeführt, das Ergebnis der Analyse steht noch aus. Gegen den 39-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.
