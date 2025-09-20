Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer in Ovelgönne

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag, 19. September 2025, gegen 14:00 Uhr, auf der Neustädter Straße ereignete, erlitt ein 28-Jähriger Motorradfahrer leichte Verletzungen.

Der Mann aus der Gemeinde Jade befuhr mit seinem Motorrad die Neustädter Straße in Richtung Mentzhausen. Mutmaßlich aufgrund einer Fahrbahnunebenheit verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stieß mit einer Warntafel zusammen. Im Anschluss rutschte der Mann mit seinem Motorrad in einen Graben.

Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich. Das Motorrad musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf 3500 Euro geschätzt.

