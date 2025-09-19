PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Radfahrer bei Unfall in Hude leicht verletzt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Durch einen Verkehrsunfall in Hude wurde am Donnerstag, 18. September 2025, ein jugendlicher Radfahrer leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Der 15-jährige Bewohner einer Huder Jugendeinrichtung gab gegenüber einem Betreuer an, dass er gegen 15:45 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg der Vielstedter Straße in Richtung Bremer Straße unterwegs gewesen sei. In Höhe der Ulmenstraße habe er die Straßenseite wechseln wollen und dabei ein von hinten kommendes Auto übersehen. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto, durch den er stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Die Person im Auto entfernte sich in Richtung Vielstedt vom Unfallort. Es soll sich um einen männlichen Fahrer mit einem blauen Skoda gehandelt haben.

Wer Hinweise zum Unfall, dem Skoda oder Fahrer geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 10:45

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Jugendlicher bei Auseinandersetzung leicht verletzt

    Delmenhorst (ots) - Bei einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen ist ein 15-Jähriger am Donnerstag, 18. September 2025, gegen 13:30 Uhr, leicht verletzt worden. Durch das couragierte Eingreifen einer Zeugin wurde die Auseinandersetzung beendet. Der Delmenhorster war nach Schulschluss auf dem Heimweg und wurde in der Schanzenstraße von drei ihm bekannten Jungs ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 10:13

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Küchenbrand in Wohnhaus

    Delmenhorst (ots) - Zu einem Küchenbrand musste die Delmenhorster Feuerwehr am Donnerstag, 18. September 2025, ausrücken. Eine 73-jährige Anwohnerin aus dem Hartriegelweg wählte gegen 15:15 Uhr den Notruf und teilte mit, dass ihre Küche während des Kochens in Brand geraten sei. Zur Bekämpfung rückten 35 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr aus. Sie löschten die Flammen, die von der Kochfläche auf die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren