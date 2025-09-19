Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Radfahrer bei Unfall in Hude leicht verletzt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Durch einen Verkehrsunfall in Hude wurde am Donnerstag, 18. September 2025, ein jugendlicher Radfahrer leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Der 15-jährige Bewohner einer Huder Jugendeinrichtung gab gegenüber einem Betreuer an, dass er gegen 15:45 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg der Vielstedter Straße in Richtung Bremer Straße unterwegs gewesen sei. In Höhe der Ulmenstraße habe er die Straßenseite wechseln wollen und dabei ein von hinten kommendes Auto übersehen. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto, durch den er stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Die Person im Auto entfernte sich in Richtung Vielstedt vom Unfallort. Es soll sich um einen männlichen Fahrer mit einem blauen Skoda gehandelt haben.

Wer Hinweise zum Unfall, dem Skoda oder Fahrer geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

