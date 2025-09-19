PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Jugendlicher bei Auseinandersetzung leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen ist ein 15-Jähriger am Donnerstag, 18. September 2025, gegen 13:30 Uhr, leicht verletzt worden. Durch das couragierte Eingreifen einer Zeugin wurde die Auseinandersetzung beendet.

Der Delmenhorster war nach Schulschluss auf dem Heimweg und wurde in der Schanzenstraße von drei ihm bekannten Jungs angegriffen. Gemeinschaftlich versperrten sie ihm den Weg und schlugen bzw. traten auf ihn ein. Eine 52-jährige Delmenhorsterin kam mit einem Auto am Ort der Auseinandersetzung vorbei und hielt sofort an. Sie eilte dem verletzten 15-Jährigen zu Hilfe und schlug die Angreifer so in die Flucht. Der Delmenhorster erlitt teilweise blutende Kopfverletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden.

Die Polizei konnte die drei Angreifer nicht mehr antreffen. Gegen sie ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet worden.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

