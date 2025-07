LPI-NDH: Anzeigen gegen Kraftradfahrer

Großbodungen (ots) - Ein 67-jähriger Autofahrer befuhr am Mittwoch, gegen 17.20 Uhr, die Landstraße 1014 und beabsichtigte auf die Landstraße 1011 in Richtung Großbodungen abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer, der mit seinem Fahrrad aus Richtung Großbodungen in Richtung Kleinbodungen fuhr. Der 85 Jahre alte Fahrradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. ...

