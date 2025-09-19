PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst sind am Donnerstag, 18. September 2025, gegen 10:00 Uhr, drei Personen leicht verletzt worden. Es entstanden hohe Schäden.

Eine 49-jährige Frau aus Stuhr war zur Unfallzeit mit einem Audi auf der Adelheider Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Beim Linksabbiegen in den Holzkamper Damm übersah sie den entgegenkommenden Dacia eines 75-Jährigen aus Groß Ippener.

Durch den Zusammenstoß erlitten die 49-Jährige, der 75-Jährige und seine 72-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Alle drei wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro.

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

