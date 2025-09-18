Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Mit nicht angepasster Geschwindigkeit in Sandkrug von der Fahrbahn abgekommen
Delmenhorst (ots)
Hoher Sachschaden ist am Donnerstag, 18. September 2025, gegen 07:00 Uhr, durch einen Verkehrsunfall in Sandkrug entstanden.
Zur Unfallzeit war ein 19-jähriger Wardenburger mit seinem Auto auf der Astruper Straße in Richtung Wardenburg unterwegs. Beim Durchfahren einer Rechtskurve in Höhe des Ortsausgangs verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Auto. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem massiven Grundstückszaun eines regionalen Wasserversorgers.
Das Auto des 19-Jährigen musste abgeschleppt werden, er blieb aber unverletzt. Insbesondere am Zaun entstanden hohe Schäden, die auf etwa 15.000 Euro beziffert wurden.
