POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Große Mengen Abfall in Kirchseelte entsorgt +++ Zeugenaufruf

In einem Waldstück in Kirchseelte haben Unbekannte große Mengen Abfälle entsorgt, darunter sogar umweltgefährdende Stoffe. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Am Dienstag, 16. September 2025 bemerkte ein Spaziergänger eine größere Müllablagerung in einem Waldstück nahe des Waldwegs. Die unbekannten Verursacher waren hier einen ungefähr 30 Meter langen Weg bis zu einer Lichtung gefahren und entluden unter anderem Dachteerpappe, Dachrinnen, Holzbalken, Metallrohre, Farbeimer und sogar ein Surfbrett. Es schien, als ob man sich eines alten Anbaus oder Carports mitsamt darin gelagerter Gegenstände entledigt hatte.

Wer Hinweise auf den Verursacher oder auf einen Abfallentstehungsort geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

