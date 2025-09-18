Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei Personen bei Auffahrunfall in Nordenham leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Auffahrunfall in Nordenham haben am Mittwoch, 17. September 2025, gegen 14:15 Uhr, zwei Personen leichte Verletzungen erlitten.

Zur Unfallzeit befuhr eine 47-jährige Frau aus Butjadingen mit einem Dacia die Martin-Pauls-Straße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Auf das Abbremsen vorausfahrender Fahrzeuge in Höhe der Störtebekerstraße musste auch sie mit einem Bremsmanöver reagieren. Eine 24-jährige Frau aus Nordenham reagierte darauf zu spät und fuhr mit einem Kleinwagen auf das Heck vom Dacia auf. Nach diesem ersten Zusammenstoß kollidierte ein folgender 42-Jähriger aus Nordenham mit einem Opel mit dem Kleinwagen der 24-Jährigen.

Die 47-Jährige und die 24-Jährige klagten anschließend über Schmerzen im Oberkörper und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Der Kleinwagen und der Opel mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell