Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Junge Autofahrerin bei Verkehrsunfall in Ganderkesee-Elmeloh leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Elmeloh hat sich am Mittwoch, 17. September 2025, gegen 20:50 Uhr, eine junge Autofahrerin leichte Verletzungen zugezogen.

Die 19-jährige Delmenhorsterin befuhr die Elmeloher Straße zur Unfallzeit mit einem Kleinwagen in Richtung Alsmloher Straße. Zwischen dem Rieden- und dem Denkmalsweg erkannte sie einen am Fahrbahnrand geparkten VW zu spät und prallte mit ihrem Kleinwagen gegen das Heck. Nach der Kollision drehte sich ihr Auto um die eigene Achse und kam auf dem Fahrstreifen des Gegenverkehrs zum Stillstand.

Die leicht verletzte 19-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Ihr Kleinwagen musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mindestens 15.000 Euro. Die Elmeloher Straße war in Höhe des Unfallortes bis 22:30 Uhr blockiert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell