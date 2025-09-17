Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Ohne Helm und betrunken mit einem gestohlenen Mofa in Berne unterwegs

Delmenhorst (ots)

Einen betrunkenen Mann auf einem gestohlenen Mofa kontrollierten Beamtinnen der Polizei Brake am Dienstag, 16. September 2025, in Berne.

Während die beiden Beamtinnen gegen 15:50 Uhr mit einem Streifenwagen auf der B212 von Elsfleth in Richtung Berne unterwegs waren, wurden sie in Höhe der Straße "Am Schlüterdeich" auf den Mofafahrer aufmerksam. Er trug während der Fahrt keinen Helm und die am Kraftrad angebrachten Versicherungskennzeichen waren nicht mehr gültig. Im Verlauf der anschließenden Kontrolle bemerkten sie Alkoholgeruch, der vom 41-jährigen Mann aus Berne ausging. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,57 Promille. Die Überprüfung des Mofas ergab zudem, dass es einem 21-Jährigen aus Elsfleth gehörte, der den Diebstahl seines Fahrzeugs zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht bemerkt hatte.

Gegen den 41-Jährigen ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls und der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet worden.

