Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zwei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst sind am Dienstag, 16. September 2025, gegen 12:35 Uhr, zwei Personen leicht verletzt worden. Es entstanden zudem hohe Schäden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 38-jähriger Delmenhorster mit einem Skoda den Niedersachsendamm in Richtung Hasporter Damm. In Höhe eines Gartencenters musste er bis zum Stillstand bremsen, worauf eine folgende 52-Jährige aus Delmenhorst zu spät reagierte. Sie fuhr mit einem VW auf das Heck vom Skoda auf.

Beide klagten nach dem Aufprall über Schmerzen im Oberkörper und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Ihre Autos mussten abgeschleppt werden, es entstanden Schäden in Höhe von mindestens 15.000 Euro. Auf dem Niedersachsendamm kam es bis 14:00 Uhr zu Behinderungen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

