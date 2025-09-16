Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Raub zum Nachteil eines Spaziergängers in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einem versuchten Raub zum Nachteil eines Spaziergängers sucht die Polizei nach Zeugen.

Der 57-jährige Mann aus Wildeshausen gab an, am Montag, 15. September 2025, zwischen 21:00 und 21:30 Uhr, auf dem Gehweg des Südrings in Richtung Westring unterwegs gewesen zu sein. Kurz nachdem er die Brücke über die Bahngleise überquert hatte, kamen ihm zwei Männer entgegen. Diese forderten ihn zunächst zur Herausgabe von Geld auf. Als der 57-Jährige darauf nicht reagierte, bedrängten ihn beide Männer und durchsuchten seine Taschen. Er wehrte sich und brachte einen der Männer durch einen Schlag zu Boden. Beide ließen anschließend von ihm ab und entfernten sich in Richtung Kreisverkehr. Der 57-Jährige kehrte unverletzt nach Hause zurück und konnte erst von hier die Polizei verständigen, weil er zuvor kein Mobiltelefon bei sich führte.

Im Rahmen der Fahndung konnten keine Personen mehr angetroffen werden, die der Beschreibung des 57-Jährigen entsprachen. Er gab an, dass die

Person 1:

- ca. 180 cm groß war - eine normale Statur hatte - sehr kurze, dunkle Haare und einen Kinnbart trug - bekleidet war mit einer dunklen Jacke, einer blauen Jeans und hellen Turnschuhen - gebrochenes Deutsch sprach

Person 2:

- etwas kleiner als Person 1 und sehr schlank war - eine schwarze Schirmmütze trug - ebenfalls eine dunkle Jacke und eine blaue Jeans anhatte - aber dunkle Schuhe trug

Wer im angegebenen Zeitraum in der Nähe des Tatortes unterwegs war und möglicherweise Angaben zum Vorfall machen kann, wird gebeten, unter 04431/941-0 Kontakt mit der Polizei Wildeshausen aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell