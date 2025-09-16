Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Junger Mann überschlägt sich in Berne mit einem Auto

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Berne blieben ein junger Autofahrer und eine Mitfahrerin am Montag, 15. September 2025, gegen 17:30 Uhr, mit viel Glück unverletzt.

Der 19-jährige Oldenburger befuhr die Neuenkooper Straße mit einem Audi in Richtung Köterende. In der scharfen Rechtskurve in Höhe Hohnholz kam er nach links von der Fahrbahn ab, wo der Audi nach einem Überschlag in einem Graben auf dem Dach liegen blieb.

Der junge Mann und seine Beifahrerin wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt, galten aber als unverletzt. Der Audi musste aus dem Graben geborgen werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 8.000 Euro.

