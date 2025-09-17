PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Delmenhorst ist am Dienstag, 16. September 2025, 13:20 Uhr, hoher Sachschaden entstanden.

Ein 79-jähriger Mann aus Delmenhorst befuhr den Parkplatz in der Seestraße mit einem Mercedes und wollte vor dem Eingang eines Supermarktes in eine Parklücke fahren. Dabei verwechselte er Brems- und Gaspedal, überfuhr Bordsteine, einen Gehweg und kollidierte schließlich mit einem Unterstand für Einkaufswagen.

Der Einkaufsstand wurde zerstört, der Mercedes und ein geparkter Kleinwagen beschädigt. Insgesamt wurde von einem Schaden in Höhe von ungefähr 22.000 Euro ausgegangen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

