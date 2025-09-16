Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: ERGÄNZUNG zu Brand in einem Bungalow in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Nach dem Brand in einem Bungalow in Wildeshausen haben Brandursachenermittler der Polizei den Brandort im Berliner Weg am Dienstag, 16. September 2025, aufgesucht.

Aufgrund ihrer Ermittlungsergebnisse ist davon auszugehen, dass die Brandursache auf die Überhitzung eines Akkus in einem Tablet zurückzuführen ist. Das Tablet war am Abend des Brandes an die Stromzufuhr angeschlossen und lag auf dem in Brand geratenen Sofa.

+++ Meldung vom 15. September 2025 +++

Am Sonntag, 14. September 2025, ist in einem Bungalow im Berliner Weg in Wildeshausen ein Brand ausgebrochen. Die Kreisfeuerwehr Oldenburg berichtet unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/172811/6117343

Durch den Brand sind Schäden in Höhe von ungefähr 100.000 Euro entstanden. Zur Ermittlung der Brandursache wurde gegenüber dem Eigentümer die Beschlagnahme des Hauses ausgesprochen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell