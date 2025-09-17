Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Sattelzugmaschine kommt auf der Autobahn 1 in Lohne von der Fahrbahn ab +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Lohne sucht die Autobahnpolizei Ahlhorn nach Zeugen.

Eine bislang unbekannte Person war in der Zeit von Montag, 15. September 2025, 10:00 Uhr, bis Dienstag, 16. September 2025, mit einer Sattelzugmaschine auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Osnabrück unterwegs. Kurz hinter der Anschlussstelle Lohne/Dinklage ist die Zugmaschine nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hier mit ungefähr 12 Elementen der äußeren Schutzplanke kollidiert. Nach dem Zusammenstoß setzte die unbekannte Person die Fahrt fort und entfernte sich vom Unfallort. An der Unfallstelle fanden Beamte der Autobahnpolizei Teile einer roten Sattelzugmaschine des Herstellers Volvo.

Wer Hinweise zu einem möglichen Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter 04435/9316-0 mit der Autobahnpolizei in Verbindung zu setzen.

