POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Starkstromkabel von Schulgelände gestohlen +++ Zeugenaufruf

Bereits am Abend von Sonntag, 14. September 2025, haben Unbekannte Starkstromkabel vom Realschulgelände in der Holbeinstraße entwendet.

In der Zeit von 21:00 bis 21:30 Uhr durchtrennten sie ein Kabel, das vor dem Gebäude stehende Container mit Strom versorgt hatte. Das gestohlene Kabel hatte eine Länge von ungefähr 35 Metern. Der Tatzeitraum konnte rückwirkend relativ genau eingegrenzt werden, weil der Stromausfall elektronisch dokumentiert worden ist.

Wer zur angegebenen Tatzeit verdächtige Personen auf dem Schulgelände gesehen hat, wird gebeten, unter 04221/1559-0 Kontakt mit der Polizei Delmenhorst aufzunehmen.

