Polizei Paderborn

POL-PB: Autofahrer stirbt bei Alleinunfall auf der K37

Borchen-Alfen (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall auf der K37 bei Borchen-Alfen ist am Samstagmorgen, 06. September, ein 67-jähriger Autofahrer tödlich verunglückt.

Der Mann war gegen 09.40 Uhr mit einem Audi Q2 in Richtung Paderborn-Wewer unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte. Der 67-Jährige wurde im Auto eingeklemmt, welches schnell in Vollbrand stand. Zeugen versuchten noch Türen zu öffnen und das Feuer mit einem Feuerlöscher zu löschen, was jedoch misslang. Die alarmierte Feuerwehr Borchen konnte den Brand schließlich löschen. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die K37 bis in die Abendstunden hinein gesperrt.

