PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Trickdiebstahl durch "Heizungsableser" in Seniorenwohnung

Delbrück, Rietberger Straße (ots)

(hajos) Am frühen Nachmittag klingelte es gegen 14:15 Uhr an der Wohnungstür einer 89-Jährigen in einem Seniorenwohnheim an der Rietberger Straße. Vor der Tür stand ein junger Mann, der den Zähler ihrer Heizung ablesen wollte. Die Dame ließ den jungen Mann in die Wohnung und begab sich mit diesen in das Badezimmer, weil man dort den Heizungszähler vermutete. Nachdem man diesen aber nach einigen Minuten der Suche nicht gefunden hat, schlug der junge Mann vor, außerhalb der Wohnung nach dem Zähler zu suchen. Auf dem Hausflur kam der 89-Jährigen das Verhalten des "Heizungsablesers" aber doch merkwürdig vor und sie ging zurück in ihre Wohnung. Dort kam ihr direkt ein zweiter, bis dahin nicht wahrgenommener junger Mann entgegen. Dieser verließ gerade das Schlafzimmer und flüchtete anschließend aus der Wohnung, und danach zusammen mit dem "Heizungsableser" aus dem Haus. Im Schlafzimmer fand die Bewohnerin dann ihre Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt vor. Ersten Ermittlungen zufolge entwendete der zweite Täter 4 Schmuckschachteln mit Halsketten. Beide Täter werden als ca. 25 Jahre alt, ca. 165 - 170 cm groß und schwarz- bis dunkelhaarig beschrieben. Zudem sollen beide helle Kleidung getragen haben. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Paderborn unter 05251 3060 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 10:20

    POL-PB: Unfall im Kreuzungsbereich mit zwei Leichtverletzten

    Bad Wünnenberg-Haaren (ots) - (mh) Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Fürstenberger Straße (L636) mit der Straße Hirschweg in Bad Wünnenberg-Haaren haben sich am frühen Donnerstagabend, 04. September, zwei Verkehrsteilnehmer leichte Verletzungen zugezogen. Der 50-jährige Fahrer eines Daimler Chrysler war gegen 17.50 Uhr auf dem Hirschweg in Richtung B480 unterwegs. Er fuhr über die L636 und missachtete die ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 10:18

    POL-PB: Auffahrunfall mit drei Autos und einem Leichtverletzten

    Paderborn-Marienloh (ots) - (mh) Bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos auf der Straße Auf der Talle in Paderborn-Marienloh hat sich ein Verkehrsteilnehmer leichte Verletzungen zugezogen. Ein 36-Jähriger war am Donnerstag, 04. September, gegen 14.40 Uhr in einem VW Golf in Fahrtrichtung Marienloh unterwegs. Kurz vor der Kreuzung der Straße mit dem Diebesweg übersah er, dass vor ihm ein 48-Jähriger in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren