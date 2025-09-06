Polizei Paderborn

POL-PB: Trickdiebstahl durch "Heizungsableser" in Seniorenwohnung

Delbrück, Rietberger Straße (ots)

(hajos) Am frühen Nachmittag klingelte es gegen 14:15 Uhr an der Wohnungstür einer 89-Jährigen in einem Seniorenwohnheim an der Rietberger Straße. Vor der Tür stand ein junger Mann, der den Zähler ihrer Heizung ablesen wollte. Die Dame ließ den jungen Mann in die Wohnung und begab sich mit diesen in das Badezimmer, weil man dort den Heizungszähler vermutete. Nachdem man diesen aber nach einigen Minuten der Suche nicht gefunden hat, schlug der junge Mann vor, außerhalb der Wohnung nach dem Zähler zu suchen. Auf dem Hausflur kam der 89-Jährigen das Verhalten des "Heizungsablesers" aber doch merkwürdig vor und sie ging zurück in ihre Wohnung. Dort kam ihr direkt ein zweiter, bis dahin nicht wahrgenommener junger Mann entgegen. Dieser verließ gerade das Schlafzimmer und flüchtete anschließend aus der Wohnung, und danach zusammen mit dem "Heizungsableser" aus dem Haus. Im Schlafzimmer fand die Bewohnerin dann ihre Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt vor. Ersten Ermittlungen zufolge entwendete der zweite Täter 4 Schmuckschachteln mit Halsketten. Beide Täter werden als ca. 25 Jahre alt, ca. 165 - 170 cm groß und schwarz- bis dunkelhaarig beschrieben. Zudem sollen beide helle Kleidung getragen haben. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Paderborn unter 05251 3060 zu melden.

