Polizei Paderborn

POL-PB: Auffahrunfall mit drei Autos und einem Leichtverletzten

Paderborn-Marienloh (ots)

(mh) Bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos auf der Straße Auf der Talle in Paderborn-Marienloh hat sich ein Verkehrsteilnehmer leichte Verletzungen zugezogen.

Ein 36-Jähriger war am Donnerstag, 04. September, gegen 14.40 Uhr in einem VW Golf in Fahrtrichtung Marienloh unterwegs. Kurz vor der Kreuzung der Straße mit dem Diebesweg übersah er, dass vor ihm ein 48-Jähriger in einem Opel Meriva verkehrsbedingt bremsen musste. Der Golf fuhr auf den Opel auf und schob das Auto noch auf einen vor dem Meriva haltenden weiteren VW Golf, in dem ein 23-Jähriger saß. Der Opel-Fahrer verletzt sich leicht, wollte aber eigenständig einen Arzt aufsuchen.

Der VW Golf des 36-Jährigen und der Meriva mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den drei Autos beläuft sich auf rund 12.000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

