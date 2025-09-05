Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Garage - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Elsen (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Dienstag, 02. September, 11.00 Uhr, und Mittwoch, 03. September, 09.30 Uhr, in eine Kellerwohnung in einem Wohnhaus eingebrochen. Tatort war die Straße Am Gunnebach in Paderborn-Elsen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Täter verschaffte sich zunächst gewaltsam Zugriff zur Garage und versuchte im Anschluss eine Zwischentür zum Wohnraum aufzubrechen. Als dies scheiterte flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

