POL-PB: Unfallflucht mit leicht verletztem Pedelecfahrer - Die Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Nach einer Unfallflucht zum Nachteil eines Pedelecfahrers sucht die Polizei Zeugen. Unfallort war am Dienstagmorgen, 02. September, der Einmündungsbereich der Haustenbecker Straße mit dem Wilseder Weg in Paderborn.

Der 18-Jährige fuhr mit seinem Rad gegen 08.50 Uhr in Richtung Brandenburger Weg. Als er den Wilseder Weg querte, touchierte ihn ein schwarzes Auto, welches auf die Haustenbecker Straße auffahren wollte. Der Pedelecfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern.

Bei dem Auto soll es sich um eine schwarze Limousine der Marke Audi oder BMW gehandelt haben. Ein Kennzeichen ist nicht bekannt. Ein Transport des 18-Jährigen in ein Krankenhaus war nicht nötig. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall und zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

