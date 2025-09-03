PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Tatverdächtige nach räuberischem Ladendiebstahl vorläufig festgenommen

Paderborn (ots)

(mh) Die Polizei hat am Dienstagvormittag, 02. September, zwei Tatverdächtige eines räuberischen Ladendiebstahls in einem Supermarkt an der Borchener Straße in Paderborn vorläufig festgenommen.

Zeugen hatten gegen 11.30 Uhr beobachtet, wie zwei 24 und 26 Jahre alte Männer Waren aus dem Supermarkt in Plastiktüten verstauten und sich damit ohne zu bezahlen in Richtung Ausgang bewegten. Die 32-jährige Filialleitung und ein 23-jähriger Zeuge sprachen die beiden Männer im Ausgangsbereich darauf an. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung, in welcher der 24-Jährige den Zeugen drohte. Eine weitere Zeugin alarmierte die Polizei. Die Tatverdächtigen flüchteten daraufhin in Richtung Karlstraße. Sie ließen zwei Plastiktüten mit Diebesgut zurück. Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte die beiden Männer mit einer weiteren Plastiktüte mit Diebesgut schließlich im Nahbereich und nahm sie vorläufig fest.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

