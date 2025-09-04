Polizei Paderborn

POL-PB: Unfälle mit vier leichtverletzten Verkehrsteilnehmern

Paderborn (ots)

(mh) Bei zwei Unfällen im Paderborner Stadtgebiet haben sich am Mittwoch, 03. September, vier Verkehrsteilnehmer leichte Verletzungen zugezogen.

Um 12.20 Uhr bog der 18-jährige Fahrer eines Mazdas vom Lothringer Weg aus nach links auf die Detmolder Straße ab. Dabei übersah er den entgegenkommenden BMW einer 38-Jährigen, die vom Schäferweg aus über die Detmolder Straße in Richtung Lothringer Weg fuhr. Beide Autos stießen zusammen. Der 18-Jährige und zwei elf und sechs Jahre alte Kinder aus dem BMW wurden per Rettungswagen in Paderborner Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 11.500 Euro.

Der zweite Unfall ereignete sich auf der Reumontstraße in Paderborn. Eine 27-Jährige fuhr gegen 15.45 Uhr mit einem Pedelec in Richtung Fürstenweg an einem rechtseitig geparkten Auto vorbei, als dessen 71-jähriger Fahrer die Tür öffnete um auszusteigen. Es kam zum Zusammenstoß mit der Autotür und die Frau, die einen Helm trug, stürzte zu Boden. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Paderborner Krankenhaus.

