Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Unfälle auf der B1 mit zwei Leichtverletzten

Paderborn (ots)

(mh) Bei zwei Auffahrunfällen auf der B1 zwischen Salzkotten und Paderborn haben sich am Donnerstag, 04. September, zwei Verkehrsteilnehmer leichte Verletzungen zugezogen.

Der erste Unfall ereignete sich morgens gegen 08.30 Uhr. Der 28-jährige Fahrer eines VW Up war auf der Bundesstraße in Richtung Paderborn unterwegs. Kurz hinter der Auffahrt zur B64 übersah er, dass vor ihm eine 33-jährige Autofahrerin in einem Ford Mondeo aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens bremsen musste. Der VW fuhr auf den Ford auf. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Paderborner Krankenhaus. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen, die fahrbereit blieben, beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Nachmittags gegen 16.40 Uhr fuhr ein 35-Jähriger in einem Ford Fiesta auf der B1 in Richtung Paderborn. Er erkannte zu spät, dass vor ihm verkehrsbedingt ein Linienbus bremste und fuhr auf diesen auf. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Paderborner Krankenhaus. Der 62-jährige Fahrer des Busses und die Passagiere wurden nicht verletzt. Der Ford musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

