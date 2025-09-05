PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Fabrikräume - Polizei sucht Zeugen

Salzkotten-Verne (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch, 03. September, 23.45 Uhr, und Donnerstag, 04. September, 05.30 Uhr, in die Fabrikräume eines Unternehmens an der Franz-Kleine-Straße in Salzkotten-Verne eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter beschädigten mehrere Zugangstore zu den Fabrikräumen und brachen im Anschluss das Schloss eines Containers auf. Sie durchwühlten den Container und zerstachen außerhalb noch die Reifen eines Firmenfahrzeugs. Danach flohen sie in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

