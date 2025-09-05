Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Fabrikräume - Polizei sucht Zeugen

Salzkotten-Verne (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch, 03. September, 23.45 Uhr, und Donnerstag, 04. September, 05.30 Uhr, in die Fabrikräume eines Unternehmens an der Franz-Kleine-Straße in Salzkotten-Verne eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter beschädigten mehrere Zugangstore zu den Fabrikräumen und brachen im Anschluss das Schloss eines Containers auf. Sie durchwühlten den Container und zerstachen außerhalb noch die Reifen eines Firmenfahrzeugs. Danach flohen sie in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

