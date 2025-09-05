Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall im Kreuzungsbereich mit zwei Leichtverletzten

Bad Wünnenberg-Haaren (ots)

(mh) Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Fürstenberger Straße (L636) mit der Straße Hirschweg in Bad Wünnenberg-Haaren haben sich am frühen Donnerstagabend, 04. September, zwei Verkehrsteilnehmer leichte Verletzungen zugezogen.

Der 50-jährige Fahrer eines Daimler Chrysler war gegen 17.50 Uhr auf dem Hirschweg in Richtung B480 unterwegs. Er fuhr über die L636 und missachtete die Vorfahrt einer 59-Jährigen, die in einem VW Golf in Richtung Fürstenberg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Daimler auf ein angrenzendes Feld geschleudert und kam dort zum Stehen. Die 59-jährige Frau sowie ihr 60-jähriger Beifahrer aus dem Golf wurden per Rettungswagen in Krankenhäuser nach Marsberg gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Autos beläuft sich auf rund 17.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war der Kreuzungsbereich für rund 90 Minuten gesperrt.

Original-Content von: Polizei Paderborn