PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall im Kreuzungsbereich mit zwei Leichtverletzten

Bad Wünnenberg-Haaren (ots)

(mh) Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Fürstenberger Straße (L636) mit der Straße Hirschweg in Bad Wünnenberg-Haaren haben sich am frühen Donnerstagabend, 04. September, zwei Verkehrsteilnehmer leichte Verletzungen zugezogen.

Der 50-jährige Fahrer eines Daimler Chrysler war gegen 17.50 Uhr auf dem Hirschweg in Richtung B480 unterwegs. Er fuhr über die L636 und missachtete die Vorfahrt einer 59-Jährigen, die in einem VW Golf in Richtung Fürstenberg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Daimler auf ein angrenzendes Feld geschleudert und kam dort zum Stehen. Die 59-jährige Frau sowie ihr 60-jähriger Beifahrer aus dem Golf wurden per Rettungswagen in Krankenhäuser nach Marsberg gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Autos beläuft sich auf rund 17.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war der Kreuzungsbereich für rund 90 Minuten gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 10:18

    POL-PB: Auffahrunfall mit drei Autos und einem Leichtverletzten

    Paderborn-Marienloh (ots) - (mh) Bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos auf der Straße Auf der Talle in Paderborn-Marienloh hat sich ein Verkehrsteilnehmer leichte Verletzungen zugezogen. Ein 36-Jähriger war am Donnerstag, 04. September, gegen 14.40 Uhr in einem VW Golf in Fahrtrichtung Marienloh unterwegs. Kurz vor der Kreuzung der Straße mit dem Diebesweg übersah er, dass vor ihm ein 48-Jähriger in ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 10:14

    POL-PB: Zwei Unfälle auf der B1 mit zwei Leichtverletzten

    Paderborn (ots) - (mh) Bei zwei Auffahrunfällen auf der B1 zwischen Salzkotten und Paderborn haben sich am Donnerstag, 04. September, zwei Verkehrsteilnehmer leichte Verletzungen zugezogen. Der erste Unfall ereignete sich morgens gegen 08.30 Uhr. Der 28-jährige Fahrer eines VW Up war auf der Bundesstraße in Richtung Paderborn unterwegs. Kurz hinter der Auffahrt zur B64 übersah er, dass vor ihm eine 33-jährige ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 10:13

    POL-PB: Einbruch in Fabrikräume - Polizei sucht Zeugen

    Salzkotten-Verne (ots) - (mh) Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch, 03. September, 23.45 Uhr, und Donnerstag, 04. September, 05.30 Uhr, in die Fabrikräume eines Unternehmens an der Franz-Kleine-Straße in Salzkotten-Verne eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Die Täter beschädigten mehrere Zugangstore zu den Fabrikräumen und brachen im Anschluss das Schloss eines Containers auf. Sie durchwühlten den Container ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren