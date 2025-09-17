Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Teile von Baumaschinen in Lemwerder entwendet +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist durch einen Diebstahl auf einer Baustelle in Lemwerder-Ochtum entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Bislang unbekannte Personen haben in der Zeit von Dienstag, 16. September 2025, 16:30 Uhr, bis Mittwoch, 17. September 2025, 06:45 Uhr, eine Baustelle in der Delmenhorster Straße in Ochtum aufgesucht. Von zwei Schaufelbaggern demontierten sie sogenannte "Powertilts", auch Schnellwechsler genannte Teile, mit denen Anbaugeräte an Baggern schnell ausgetauscht werden können. Neben den Powertilts entwendeten sie zudem eine spezielle Baggerschaufel. Insgesamt entstanden dadurch Schäden in Höhe von ungefähr 12.000 Euro.

Wer am Tatort oder in der Nähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell