PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Junge Radfahrerin bei Unfall in Wildeshausen leicht verletzt +++ Getragener Fahrradhelm verhindert Schlimmeres

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Junge Radfahrerin bei Unfall in Wildeshausen leicht verletzt +++ Getragener Fahrradhelm verhindert Schlimmeres
  • Bild-Infos
  • Download

Delmenhorst (ots)

Ein getragener Fahrradhelm hat am Mittwoch, 17. September 2025, 13:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen schlimmere Unfallfolgen verhindert.

Ein siebenjähriges Mädchen aus Wildeshausen war zur Unfallzeit mit ihrem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg der Breslauer Straße in Richtung Nordring unterwegs. Aus Unachtsamkeit geriet sie mit ihrem Fahrrad auf die Fahrbahn, wo es zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Audi einer 55-Jährigen aus Dötlingen kam. Das Mädchen schlug mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe ein, die dadurch kreisrund zersprang.

Weil die Siebenjährige einen Fahrradhelm trug, erlitt sie lediglich leichte Verletzungen. Sie konnte nach einer Behandlung durch einen Notarzt und Rettungskräfte noch vor Ort in die Obhut der verständigten Eltern übergeben werden.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren