POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Junge Radfahrerin bei Unfall in Wildeshausen leicht verletzt +++ Getragener Fahrradhelm verhindert Schlimmeres

Ein getragener Fahrradhelm hat am Mittwoch, 17. September 2025, 13:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen schlimmere Unfallfolgen verhindert.

Ein siebenjähriges Mädchen aus Wildeshausen war zur Unfallzeit mit ihrem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg der Breslauer Straße in Richtung Nordring unterwegs. Aus Unachtsamkeit geriet sie mit ihrem Fahrrad auf die Fahrbahn, wo es zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Audi einer 55-Jährigen aus Dötlingen kam. Das Mädchen schlug mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe ein, die dadurch kreisrund zersprang.

Weil die Siebenjährige einen Fahrradhelm trug, erlitt sie lediglich leichte Verletzungen. Sie konnte nach einer Behandlung durch einen Notarzt und Rettungskräfte noch vor Ort in die Obhut der verständigten Eltern übergeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell