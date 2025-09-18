Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrer von E-Scooter verletzt sich bei Verkehrsunfall

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst hat sich am Mittwoch, 17. September 2025, gegen 17:30 Uhr, der Fahrer eines E-Scooters leichte Verletzungen zugezogen.

Der 19-jährige Delmenhorster war mit seinem Scooter auf dem Radweg der Adelheider Straße auf der falschen Seite unterwegs und zusätzlich während der Fahrt durch die Nutzung eines Mobiltelefons abgelenkt. In Höhe der Elbinger Straße kollidierte er mit einem 52-jährigen Radfahrer aus Delmenhorst, der die richtige Seite des Radwegs in Richtung Stadtmitte nutzte.

Nach dem Zusammenstoß kam der 19-Jährige zu Fall und erlitt Verletzungen an einer Hand. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

