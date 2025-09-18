Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei Personen bei Verkehrsunfall in Brake leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Brake haben am Donnerstag, 18. September 2025, gegen 07:30 Uhr, zwei Personen leichte Verletzungen erlitten. Ihre Autos mussten abgeschleppt werden.

Zur Unfallzeit wollte eine 63-jährige Frau aus Brake mit einem Kleinwagen von der Holbeinstraße in die Breite Straße einfahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 48-Jährigen aus Stadland, der mit einem VW in Richtung B212 unterwegs war.

Beide klagten nach dem Zusammenstoß über Schmerzen, verzichteten vor Ort aber zunächst auf die Hinzuziehung von Rettungskräften. An ihren Autos, die nicht mehr fahrbereit waren, entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell