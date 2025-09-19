PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Küchenbrand in Wohnhaus

Delmenhorst (ots)

Zu einem Küchenbrand musste die Delmenhorster Feuerwehr am Donnerstag, 18. September 2025, ausrücken.

Eine 73-jährige Anwohnerin aus dem Hartriegelweg wählte gegen 15:15 Uhr den Notruf und teilte mit, dass ihre Küche während des Kochens in Brand geraten sei. Zur Bekämpfung rückten 35 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr aus. Sie löschten die Flammen, die von der Kochfläche auf die Dunstabzugshaube übergegriffen hatten. Eine weitere Ausbreitung konnten sie verhindern, so dass lediglich Schäden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro entstanden.

Der 76-jährige Ehemann der Frau erlitt bei eigenen Löschversuchen eine Rauchgasvergiftung. Er und seine Frau wurden notärztlich versorgt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

  19.09.2025

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

    Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst sind am Donnerstag, 18. September 2025, gegen 10:00 Uhr, drei Personen leicht verletzt worden. Es entstanden hohe Schäden. Eine 49-jährige Frau aus Stuhr war zur Unfallzeit mit einem Audi auf der Adelheider Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Beim Linksabbiegen in den Holzkamper Damm übersah sie den ...

    mehr
  18.09.2025

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei Personen bei Verkehrsunfall in Brake leicht verletzt

    Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Brake haben am Donnerstag, 18. September 2025, gegen 07:30 Uhr, zwei Personen leichte Verletzungen erlitten. Ihre Autos mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallzeit wollte eine 63-jährige Frau aus Brake mit einem Kleinwagen von der Holbeinstraße in die Breite Straße einfahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines ...

    mehr
