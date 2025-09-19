Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Küchenbrand in Wohnhaus

Delmenhorst (ots)

Zu einem Küchenbrand musste die Delmenhorster Feuerwehr am Donnerstag, 18. September 2025, ausrücken.

Eine 73-jährige Anwohnerin aus dem Hartriegelweg wählte gegen 15:15 Uhr den Notruf und teilte mit, dass ihre Küche während des Kochens in Brand geraten sei. Zur Bekämpfung rückten 35 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr aus. Sie löschten die Flammen, die von der Kochfläche auf die Dunstabzugshaube übergegriffen hatten. Eine weitere Ausbreitung konnten sie verhindern, so dass lediglich Schäden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro entstanden.

Der 76-jährige Ehemann der Frau erlitt bei eigenen Löschversuchen eine Rauchgasvergiftung. Er und seine Frau wurden notärztlich versorgt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

