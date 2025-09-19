Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Mit Auto von der Fahrbahn abgekommen +++ Ermittlungsverfahren gegen Verursacher eingeleitet

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Donnerstag, 18. September 2025, gegen 14:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Otto-Jenzok-Straße in Delmenhorst entstanden. Gegen den Verursacher ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Der 58-jährige Delmenhorster war mit einem Mini-SUV auf der Otto-Jenzok-Straße in Richtung Fabrikhof unterwegs. In Höhe der Victoriastraße kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum und einem Grundstückszaun. Der Baum kippte anschließend auf einen freien Parkstreifen. Der SUV war zwischen Baum und Zaun verkeilt und nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 13.000 Euro.

Der Verursacher blieb unverletzt, machte gegenüber Zeugen und auch der Polizei aber einen verwirrten Eindruck. Er räumte ein, auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen zu sein. Wegen einer daraus möglicherweise resultierenden Fahruntüchtigkeit leitete die Polizei ein Verfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Auf Antrag der kontaktierten Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete eine Richterin die Entnahme einer Blutprobe an.

